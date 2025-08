Francis Ford Coppola ricoverato a Roma: Sto bene, approfitto per un intervento con un grande medico italiano

Francis Ford Coppola è stato ricoverato al Policlinico di Tor Vergata a Roma per sottoporsi a un intervento cardiaco, ma ha rassicurato personalmente i fan con un messaggio pubblicato sui social nella notte.

Il celebre regista de “Il Padrino” e “Apocalypse Now”, 86 anni, ha spiegato di trovarsi in Italia per eseguire una procedura di ablazione della fibrillazione atriale, affidandosi al professor Andrea Natale, considerato uno dei massimi esperti mondiali in questo campo.

“Dada (come mi chiamano i miei figli) sta bene”, ha scritto Coppola, utilizzando il soprannome affettuoso con cui è conosciuto in famiglia. “Mentre sono a Roma, sto approfittando per fare l'aggiornamento dopo 30 anni della procedura contro la fibrillazione atriale con il suo inventore, un grande medico italiano, il Dr. Andrea Natale! Sto bene!”

Il professor Natale, tornato in Italia lo scorso anno dopo una lunga carriera negli Stati Uniti, è considerato un pioniere della tecnica utilizzata. Coppola ha voluto condividere pubblicamente il suo stato di salute per tranquillizzare amici, fan e colleghi.

Sui social sono subito arrivati numerosi messaggi di affetto da parte di fan e star. Tra i primi a commentare Sharon Stone, che ha scritto: “Ti amiamo, dolcezza”.