Totti su Roma-Inter: Sarà una battaglia. Lautaro o Dybala? Attenti a Cristante

Francesco Totti accende la vigilia di Roma-Inter, big match della settima giornata di Serie A in programma sabato 18 ottobre allo stadio Olimpico. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex capitano giallorosso ha commentato il momento delle due squadre e le attese per la sfida che può dire molto sulla corsa ai vertici del campionato.

“Nessuno poteva immaginare la Roma in vetta, ma è lì. E allora questa gara diventa fondamentale per entrambe, per capire a che punto sono davvero”, ha spiegato Totti. “L’Inter è la squadra più elegante della Serie A: mi piace come si muovono i giocatori, sanno fare tutto. La Roma invece ha mostrato un’anima da battaglia, e quella servirà sabato. Gasperini dovrà indossare l’elmetto, ci sarà da lottare”.

Sulle possibili stelle decisive, Totti non ha dubbi: “Sarà banale, ma penso a Lautaro da una parte e Dybala dall’altra. Sono i due che possono cambiare il risultato. Solo che uno gioca di sicuro, l’altro non si sa ancora. Ma se devo indicare un nome, dico Cristante. È un giocatore che dà sempre garanzie: non sbaglia mai prestazione, cambia l’allenatore ma lui resta sempre titolare”.

L’ex numero 10 ha poi ricordato le parole di Daniele De Rossi: “Aveva ragione quando disse ‘avercene di calciatori come Bryan’. È intelligente, concreto e spesso sottovalutato, ma in campo si fa sentire. Non si tira mai indietro”.

Sul futuro della Roma, Totti resta prudente ma fiducioso: “Siamo solo all’inizio, quindi piano con i giudizi. Ma spero in un red carpet lunghissimo per la Roma. Se Gasperini riuscirà a restare tra le prime anche in primavera, allora ci sarà da divertirsi. La squadra ha tutto per puntare almeno alla Champions League”.