Sventato complotto per eliminare un oppositore di Putin rifugiato in Francia

I servizi di intelligence francesi hanno sventato un complotto per assassinare un oppositore del presidente russo Vladimir Putin residente in Francia. La notizia è stata riportata da Le Figaro, che cita fonti della procura nazionale antiterrorismo e conferma l’arresto di quattro uomini tra i 26 e i 38 anni, sospettati di aver pianificato l’omicidio di un dissidente russo rifugiato a Biarritz.

Secondo quanto rivelato da Le Parisien, la vittima designata sarebbe Vladimir O., un noto oppositore del Cremlino che vive da tempo in Francia. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un’indagine preliminare aperta il 19 settembre 2025 e affidata alla Direzione generale per la sicurezza interna (DGSI), il principale organismo di controspionaggio francese.

Il 13 ottobre 2025, gli agenti hanno proceduto con l’arresto e la custodia cautelare dei quattro sospettati, accusati di aver preso parte a un’organizzazione terroristica con l’obiettivo di commettere uno o più reati contro la persona. Le autorità francesi hanno inoltre emesso richieste formali di incriminazione e prolungamento della detenzione preventiva.

La procura nazionale antiterrorismo ha confermato l’apertura di un’indagine giudiziaria volta a chiarire i legami dei sospetti con strutture di intelligence straniere e a individuare eventuali complici coinvolti nel piano contro l’oppositore russo.