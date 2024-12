Complotto neonazista: piano per uccidere Giorgia Meloni sventato dalla Procura di Bologna

Un gruppo neonazista, la Werwolf Division, aveva pianificato l'assassinio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, considerata dai membri come "asservita al potere ebraico". L'operazione, coordinata dalla Procura di Bologna, ha portato all'arresto di 12 persone coinvolte nel complotto.

Le indagini hanno rivelato che i leader dell'organizzazione stavano conducendo un'attività di dossieraggio contro Meloni, condividendo con gli altri membri l'intenzione di ucciderla. Il gruppo stava inoltre cercando di acquistare armi e utilizzava poligoni di tiro abusivi per testare pistole. L'obiettivo dichiarato era sovvertire l'ordine democratico e provocare una guerra civile.

In una conversazione intercettata, uno degli indagati affermava: "Allenavo cinque persone potenzialmente guerriglieri da dargli un'arma in mano, andare davanti alla Meloni e sparargli in testa". Questo sottolinea la pericolosità del gruppo e la serietà delle minacce rivolte alla Presidente del Consiglio.

La Werwolf Division è una delle numerose organizzazioni neonaziste che operano in Europa, spesso ispirate a gruppi come l'Atomwaffen Division, noto per la sua ideologia estremista e le attività terroristiche. Questi gruppi promuovono l'odio razziale e cercano di destabilizzare le istituzioni democratiche attraverso la violenza.

L'operazione della Procura di Bologna rappresenta un passo significativo nella lotta contro l'estremismo di destra in Italia, evidenziando l'importanza di monitorare e contrastare le attività di gruppi che minacciano la sicurezza nazionale e l'ordine democratico.

11 settembre 2001 - Meloni: Prosegue lotta a fondamentalismo islamico e terrorismo - L'11 settembre 2001 fu una di queste date Avvenimenti che cambiano per sempre il corso della storia e con essa anche le vite di molti cittadini.dell'11 settembre del 2001 Politica - L'11 settembre 2001 è uno di quei giorni che "rimarranno per sempre scolpiti nelle nostre menti.

Istigazione al terrorismo - arrestato 28enne a Milano - La polizia di Stato ha infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano, nei confronti di un ventottenne con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, sin qui mai evidenziatosi in contesti d’interesse, per il reato di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, altresì indagato per associazione con finalità di terrorismo internazionale.

Gaza - Usa mettono sotto accusa leader Hamas per terrorismo - Di questo sono accusati dagli Stati Uniti i leader di Hamas. Attualità - Complotto per fornire supporto materiale a un'organizzazione terroristica. Per uccidere americani. Per l'uso di armi di distruzione di massa. Di questo sono accusati dagli Stati Uniti i leader di Hamas.