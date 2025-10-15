È nata Clara Isabel: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez festeggiano l'arrivo della loro prima figlia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono diventati genitori per la prima volta. Oggi, 15 ottobre, è nata la loro bambina, Clara Isabel Moser. La notizia è stata condivisa dallo stesso Ignazio con un tenero post su Instagram.

"Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!", ha scritto l’ex ciclista, accompagnando le parole con una serie di foto in bianco e nero che ritraggono momenti di grande dolcezza. Nelle immagini, la piccola Clara Isabel è avvolta in una copertina e cullata tra le braccia del papà, mentre in un altro scatto si vede il suo piedino accarezzato dalle mani dei genitori.

Solo ieri, Francesco Moser, padre di Ignazio, aveva anticipato nel programma La Volta Buona che il parto era ormai imminente. “Alla fine della settimana, i giorni sono quelli”, aveva detto, lasciando intendere che l’attesa sarebbe durata ancora poco. E così è stato: poche ore dopo, la famiglia Moser-Rodriguez si è allargata con l’arrivo della piccola Clara Isabel.