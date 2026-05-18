Larysa Moskalenko assolta dopo 12 anni, 35mila euro all'ex campionessa olimpica

Larysa Moskalenko ha ottenuto un indennizzo da 35mila euro dopo essere stata arrestata ingiustamente nell’inchiesta sui minori contesi. L’ex velista olimpica trascorse oltre sette mesi tra carcere e domiciliari prima dell’assoluzione definitiva.

Dopo oltre dodici anni di procedimenti giudiziari, la Corte d’Appello di Palermo ha riconosciuto a Larysa Moskalenko il diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione. L’ex atleta olimpica riceverà un indennizzo di 35mila euro per i 213 giorni trascorsi tra il carcere e gli arresti domiciliari.

La vicenda iniziò nel 2013, quando la Procura di Palermo avviò un’indagine su una presunta organizzazione internazionale accusata di sottrarre bambini coinvolti in contese familiari per riportarli ai genitori affidatari. Tra gli indagati comparve anche la Moskalenko, finita in custodia cautelare tra ottobre 2013 e maggio 2014.

Il procedimento si è chiuso definitivamente nel novembre 2023 con l’assoluzione piena di tutti gli imputati. I giudici hanno escluso responsabilità penali e confermato che le accuse mosse nel corso dell’inchiesta non avevano trovato riscontro durante il dibattimento.

Nell’ordinanza con cui è stato disposto il risarcimento, la Corte d’Appello ha ricordato che l’ex velista aveva sostenuto la propria estraneità ai fatti sin dalle prime fasi dell’indagine. La ricostruzione fornita dalla donna, secondo i magistrati, si è poi dimostrata coerente anche durante il processo.

I giudici hanno inoltre escluso comportamenti dolosi o gravemente imprudenti da parte della Moskalenko che potessero giustificare la detenzione cautelare subita per oltre sette mesi.

L’avvocato Antonio Bana, difensore dell’ex atleta, ha parlato di una decisione che restituisce dignità alla sua assistita dopo il pesante danno personale e professionale subito negli anni dell’inchiesta.

Nata in Ucraina nel 1963, Moskalenko è stata una delle protagoniste della vela internazionale tra gli anni Ottanta e Novanta. Nel suo palmarès figurano la medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Seul del 1988 e il titolo mondiale ottenuto nel 1991. Da anni vive in Sicilia, dove lavora nel settore del charter nautico.