Fuga di ammoniaca al liceo Marconi di Pescara: evacuata la scuola, diversi intossicati

Paura questa mattina al liceo Marconi di Pescara, dove una presunta fuga di ammoniaca ha causato una serie di malori tra studenti e personale scolastico, rendendo necessaria l’evacuazione immediata dell’istituto e l’attivazione del protocollo di maxi emergenza.

Secondo quanto comunicato dall’Asl di Pescara, l’origine dell’intossicazione sarebbe riconducibile “con ogni probabilità al laboratorio di chimica” della scuola. L’episodio, avvenuto nella mattinata di giovedì 16 ottobre, ha provocato quattro intossicazioni, tra cui una professoressa, tutte in condizioni non gravi ma sottoposte a controlli presso il Pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

La scuola è stata subito evacuata e davanti all’istituto è stato allestito un Posto medico avanzato per gestire l’emergenza. Sul posto sono intervenute più squadre del 118 della Asl di Pescara, coordinate dal direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza, Aurelio Soldano.

Il dispositivo di soccorso ha coinvolto 3 medici, 3 infermieri, 20 soccorritori e 5 ambulanze. Anche alcuni vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, avrebbero accusato lievi malori dovuti all’esposizione alle esalazioni.

Le autorità sanitarie e i tecnici competenti stanno effettuando accertamenti per individuare le cause esatte della dispersione di ammoniaca e garantire la piena sicurezza degli ambienti scolastici prima del rientro degli studenti.