Trump ammette: Ho autorizzato operazioni segrete della Cia contro il Venezuela

Il presidente americano Donald Trump ha confermato di aver autorizzato operazioni segrete della Cia contro il Venezuela, precisando di aver preso in considerazione anche possibili attacchi nel territorio del Paese sudamericano.

Durante un’intervista, Trump ha evitato di commentare nel dettaglio le rivelazioni del New York Times, secondo cui avrebbe dato il via libera a un’azione clandestina dell’agenzia di intelligence per colpire il governo del presidente Nicolás Maduro. “Ho dato l’autorizzazione per due motivi”, ha spiegato, accusando Maduro di guidare un “regime narco-terrorista” e di liberare detenuti per inviarli negli Stati Uniti.

Leggi anche Maria Corina Machado riceve il Nobel per la Pace 2025: il coraggio che accende la democrazia in Venezuela

Alla domanda se la Cia avesse ricevuto l’ordine di “neutralizzare” il leader venezuelano, Trump ha replicato in modo evasivo: “È una domanda ridicola. O forse non del tutto ridicola, ma lo sarebbe se rispondessi”.

L’amministrazione Trump, negli ultimi mesi, ha intensificato la pressione militare nella regione, colpendo al largo delle coste venezuelane almeno cinque imbarcazioni considerate legate al traffico di droga. L’operazione avrebbe provocato la morte di almeno ventisette persone, secondo fonti locali.

Rispondendo poi a un’altra domanda sulla possibilità di attacchi terrestri, Trump ha aggiunto: “Non voglio entrare nei dettagli, ma stiamo valutando l’opzione di un intervento via terra, dal momento che controlliamo già molto bene il mare”.

Immediata la replica di Nicolás Maduro, che ha accusato la Cia di essere responsabile di numerosi colpi di Stato in America Latina. “No al cambio di regime che ci ricorda le disastrose guerre in Afghanistan, Iraq e Libia. No ai golpe orchestrati dalla Cia, che hanno portato alla scomparsa di migliaia di persone, dai trentamila desaparecidos in Argentina al colpo di Stato di Pinochet”, ha dichiarato durante una riunione del Consiglio Nazionale per la Sovranità e la Pace a Caracas.

“Fino a quando continueranno i colpi di Stato della Cia?”, ha domandato Maduro, concludendo il suo intervento con un messaggio di sfida: “La pace si conquista, e la pace si preserva”.