Trump contro Maduro, l'ironia sulla danza e l'operazione in Venezuela

Durante un intervento davanti ai deputati repubblicani, Donald Trump ha alternato toni duri e sarcasmo soffermandosi sull’azione statunitense in Venezuela e sulla figura di Nicolas Maduro. Il presidente americano ha raccontato come il leader di Caracas, nelle sue recenti apparizioni pubbliche, cercasse visibilità anche attraverso gesti plateali, arrivando a imitare quella che Trump stesso definisce la sua danza.

Nel suo discorso, Trump ha dipinto Maduro come un uomo violento, accusandolo di gravi responsabilità e sostenendo che il suo atteggiamento provocatorio avesse contribuito a spingere Washington verso una decisione rapida. Secondo il racconto del presidente, le esibizioni spavalde del capo di Stato venezuelano sarebbero state interpretate come una sottovalutazione dei messaggi lanciati dagli Stati Uniti.

L’episodio della cosiddetta Trump Dance è riemerso anche in un passaggio più leggero dell’intervento. Trump ha ricordato il rapporto ironico con la moglie Melania, che non apprezzerebbe le sue movenze perché ritenute poco consone al ruolo presidenziale. Nonostante questo, il presidente ha sottolineato come proprio quelle danze siano diventate parte della sua immagine pubblica.

Raccontando un dialogo privato, Trump ha riferito che la moglie gli avrebbe chiesto se fosse mai immaginabile un presidente del passato ballare in quel modo. Da qui la battuta finale su Franklin Delano Roosevelt, ricordando come una condizione fisica lo costringesse all’uso della sedia a rotelle, dettaglio che, secondo Trump, spesso viene dimenticato.