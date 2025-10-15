GIOCATE GRATUITAMENTE A EA SPORTS F1 25 QUESTO WEEKEND

EA invita i fan sulla griglia di partenza per un weekend di celebrazione e competizione in EA SPORTS F1 25, il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship. Dal 16 al 20 ottobre, i giocatori potranno correre gratuitamente su PlayStation5, Xbox Series X|S e Steam, con accesso completo al 2025 FIA Formula One World Championship, a Braking Point e a My Team 2.0. Mentre la griglia di partenza del mondo reale arriva ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti, F1 25 celebra la gara casalinga della Haas con una nuovissima Sfida Pro, dando ai giocatori la possibilità di sfidare la nuova stella del team, Ollie Bearman.

Per questo evento speciale, il rookie e il suo compagno di squadra Esteban Ocon si sono sfidati ruota a ruota sul Circuito delle Americhe per vedere quale sarebbe stato il più veloce dei loro giri in pista a entrare nel gioco, e Ollie ne è emerso vittorioso. A partire dal 15 ottobre, i giocatori possono entrare in F1® World per sfidare il suo tempo nella Sfida Pro Haas, e avere così la possibilità di sbloccare la livrea del Gran Premio degli Stati Uniti™ 2025 del team**, che arriva in-game in contemporanea alla sua prima apparizione nel mondo reale. "Esteban ci ha provato seriamente, ma non avevo intenzione di lasciargli il giro più veloce così facilmente", ha scherzato Ollie Bearman. "Ora tocca a tutti gli altri - vediamo chi è abbastanza veloce da provare a battere il mio tempo."

Coloro che correranno in-game durante il weekend potranno partire in quarta con il Doppio Podium Pass XP, e i nuovi giocatori potranno acquistare il gioco con uno sconto del 30% sul prezzo al dettaglio standard† fino al 20 ottobre su Xbox, Steam e PlayStation (sconto PlayStation disponibile solo per la Standard Edition), con tutti i progressi e i contenuti in-game salvati dalla prova.

