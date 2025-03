EA SPORTS F1 25

UN NUOVO CAPITOLO VI ASPETTA: PRENDETE IL CENTRO DELLA SCENA IN EA SPORTS F1® 25; UN EPICO BLOCKBUSTER DI FORMULA 1

Lewis Hamilton è stato confermato come star della copertina della Iconic Edition di F1 25 Guardate il Reveal Trailer qui https://youtu.be/u5rWBgBjDsc

EA) invita i giocatori a far parlare di sé mentre inizia un nuovo capitolo della Formula 1 con EA SPORTS F1 25, il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship, in arrivo su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC il 30 maggio. Diventate protagonisti del capitolo più recente della modalità storia preferita dai fan, Braking Point, con Konnersport in lotta per vincere il campionato, mentre un evento sconvolgente getta la squadra nel caos.

Braking Point è ora dotato di diverse impostazioni di difficoltà, adatte sia ai veterani sia ai principianti che debuttano in F1®. Il divertimento in pista aumenta con F1, il film-evento di Apple Original Films che sarà disponibile da questa estate, e che verrà lanciato nei cinema di tutto il mondo a giugno da Warner Bros. Pictures. Chi preordina la F1 25 Iconic Edition potrà sperimentare capitoli di gioco post-lancio ispirati al film con il team APXGP.

I giocatori della F1 25 Iconic Edition riceveranno anche contenuti aggiuntivi, tra cui le livree della stagione 2025 da utilizzare in F1 24, e fino a tre giorni di accesso anticipato.‘La mia squadra’, la preferita dai fan, riceve il suo primo significativo revamping: i giocatori saranno infatti i proprietari della loro squadra di F1. Assumetevi nuove responsabilità prima di mettervi al volante come uno dei piloti della squadra. In pista, F1 25 continua a innovarsi grazie alla potenza del suo motore EGO.

Grazie a una maggiore autenticità dei circuiti resa possibile dalla tecnologia LIDAR, diversi tracciati e i dintorni che li circondano sono stati trasformati e hanno ora un look and feel più realistico. Ulteriori dettagli sulle caratteristiche di gameplay e sulle innovazioni saranno svelati a breve attraverso la serie di Deep Dive dedicati a F1 25.“F1 25 offre ai giocatori più modi di vivere la Formula 1 e di gareggiare a modo loro, dalle emozioni di Braking Point a stare sotto i riflettori e far parlare di sé mentre lottano per ottenere la gloria nel campionato mondiale”, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemaster.

“Quest'anno i giocatori avranno nuove opportunità per connettersi, collaborare e competere come mai prima d'ora. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori informazioni nelle prossime settimane”. Mentre la Formula 1® celebra il suo 75° anniversario, i giocatori potranno gareggiare a fianco e contro il più grande cambio di formazione di piloti degli ultimi anni, compreso il passaggio senza precedenti di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari.

La stagione 2025 promette di essere la più imprevedibile e ricca di forti emozioni. Con le nuove stelle promettenti che cercano di farsi un nome, i piloti affermati che si sfidano per il podio o i veterani che sperano in un campionato mondiale con una nuova squadra, F1 25 permette ai giocatori di ricreare ogni momento mozzafiato attraverso varie opzioni per giocatore singolo e nuove opzioni di collaborazione.

I giocatori che pre-ordinano la F1® 25 Iconic Edition digitale riceveranno una serie di vantaggi legati alla star della copertina Lewis Hamilton e al film F1, insieme a una selezione di livree della stagione 2025 immediatamente disponibili per l'uso nella modalità Time Trial di F1® 24 e molto altro.

I giocatori statunitensi che pre-ordinano l'Iconic Edition riceveranno anche un abbonamento della durata di un mese a F1 TV PRO. La F1 25 Standard Edition, con Oscar Piastri, Carlos Sainz e Oliver Bearman in copertina, include un F1 75 Celebration Pack, un F1 World "Starter Pack" e 5.000 PitCoin per i giocatori che pre-ordinano.

Sviluppato da Codemasters, EA SPORTS F1 25 sarà disponibile il 30 maggio 2025 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC.