GIOCATE GRATUITAMENTE A EA SPORTS F1 24 TUTTO IL WEEKEND

EA invita tutti a unirsi alla griglia di partenza durante il ‘Free To Play’ weekend di EA SPORTS F1 24 . Tra il 21 e il 25 novembre, i giocatori possono vivere l'emozione degli ultimi momenti della stagione F1 2024 e correre gratuitamente nel gioco ufficiale FIA Formula One World Championship. Per l'occasione, F1 24 regala a tutti i giocatori una livrea unica ispirata al tre volte campione del mondo Max Verstappen, e progettata dall'artista leggendario di Los Angeles Lefty Out There.

I fan di tutto il mondo possono diventare uno dei 20 piloti grazie alla possibilità di provare gratuitamente il gioco su PlayStation4 e PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam). Coloro che correranno in-game durante il fine settimana potranno beneficiare di Double Podium Pass XP, sbloccando rapidamente nuovi contenuti e premi. I nuovi giocatori potranno inoltre acquistare il gioco con uno sconto del 60% sul prezzo di listino standard presso i rivenditori di piattaforme durante queste date, con tutti i progressi e i contenuti in-game salvati durante la prova.

"Con tutti i ruoli per il Campionato 2024 ancora in palio, questo è uno dei finali di stagione più emozionanti a cui stiamo assistendo da tempo. Vogliamo che tutti si mettano al volante e sperimentino il massimo divertimento mentre si mettono nei panni di un pilota di F1 durante il free-to-play weekend", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director for EA SPORTS F1 24.

Per celebrare le ultime tre gare della stagione, Lefty Out There, un visual artist riconosciuto per il suo stile audace, e Max Verstappen si sono incontrati e l’artista ha creato la Livrea Champions, un design ispirato alle vittorie di Max, alla sua mentalità e al suo stile personale per F1 24. Tutti i giocatori possono riscattare la livrea a tempo limitato tramite posta in-game fino al 6 gennaio.

I nuovi giocatori possono sfruttare a pieno l'ultima stagione di contenuti live service e guadagnare premi esclusivi attraverso sfide brevi in 'F1 World', l’hub in-game che porta i piloti a conoscere più modi per essere coinvolti in questo sport. Nella Stagione 4, i fan possono testare le loro abilità contro Oscar Piastri della McLaren, in una Sfida Pro per vincere la recentissima Livrea Cromata. Per massimizzare le loro possibilità di vincere la livrea preferita dai fan della McLaren, i giocatori possono consultare l'analisi di Oscar del GRAN PREMIO DI FORMULA 1 DEGLI STATI UNITI PIRELLI 2024. Una nuova Sfida Carriera rifletterà inoltre sulla straordinaria carriera del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton con Mercedes, invitando i fan a rivivere i suoi momenti più memorabili in pista mentre sbloccano premi a tema.

EA SPORTS F1 24 è disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam.

