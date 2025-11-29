Juventus, nuovo stop per Vlahovic: attaccante ko per un forte problema muscolare

Preoccupazione in casa Juventus per il nuovo infortunio di Dusan Vlahovic durante la sfida contro il Cagliari di sabato 29 novembre. L’attaccante serbo si è fermato al 30’ del primo tempo dopo una conclusione verso la porta avversaria, accusando un evidente problema muscolare alla coscia.

Reduce da un precedente stop fisico, Vlahovic ha immediatamente chiesto il cambio, lasciando il campo con la maglia sul volto e le lacrime agli occhi. Una scena che ha acceso subito i timori dello staff tecnico e dei tifosi.

Appena rientrato in panchina, l’attaccante si è rivolto a Spalletti con parole che lasciano poco spazio all’ottimismo: “Mister, mi sono fatto molto male”, come riportato dai bordocampisti di Dazn presenti a bordocampo.

Al posto del numero 9 è entrato Jonathan David, reduce dal gol decisivo in Champions League contro il Bodo e chiamato subito a sostituire il compagno nel momento più delicato della gara.