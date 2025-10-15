Pistoia, bimbo di 6 anni aggredito da due cani in giardino: salvato dalla nonna

Attimi di paura a San Baronto, nel comune di Lamporecchio (Pistoia), dove un bambino di sei anni è stato aggredito da due cani di grossa taglia mentre si trovava nel giardino di casa. L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì, secondo quanto riportato dalle cronache locali.

I due animali, un Rottweiler e un altro cane di razza simile, sarebbero riusciti a entrare nella proprietà attraversando un cancello rimasto socchiuso che separa le due abitazioni. Appena entrati nel giardino, si sarebbero scagliati contro il piccolo, mordendolo a un piede e alle braccia.

Le ferite riportate hanno reso necessario l’intervento immediato dei sanitari, che hanno applicato dodici punti di sutura. Il bambino è stato trasportato all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove si trova tuttora sotto osservazione, ma le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazioni.

Determinante il coraggio della nonna, una donna di 64 anni, che è riuscita a sottrarre il nipote all’aggressione, rimanendo però ferita a sua volta. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità dei proprietari dei cani.

La famiglia della vittima ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia per l’accaduto.