Pistoia, bimba di 2 anni e nonna aggredite da tre pitbull: entrambe in gravi condizioni

Un terribile episodio ha colpito Agliana, in provincia di Pistoia, dove una bimba di 2 anni e la sua nonna sono state aggredite da tre pitbull. Entrambe versano in gravi condizioni dopo l'attacco avvenuto nel cortile di casa dello zio della piccola. Scopriamo i dettagli di questa drammatica vicenda che ha scosso la comunità.

Attimi di terrore ad Agliana, in provincia di Pistoia, dove una bambina di 2 anni e la nonna sono state aggredite da tre pitbull nel cortile di una casa in via Panaro. L’episodio è avvenuto all’interno della proprietà dello zio della piccola, dove si trovavano temporaneamente le due vittime.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i cani, appartenenti allo zio, avrebbero attaccato improvvisamente nonna e nipote senza alcun preavviso. Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorritori del 118, i carabinieri e la polizia municipale, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'aggressione.

La bambina ha riportato una grave ferita a una gamba ed è stata trasferita in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stata immediatamente sottoposta alle cure necessarie. Anche la nonna, nel tentativo di difendere la nipote, ha riportato morsi su più parti del corpo ed è stata elitrasportata con il Pegaso all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Le autorità locali stanno ora svolgendo accertamenti sul proprietario degli animali e valuteranno eventuali provvedimenti legali per l’accaduto. L’area è stata messa in sicurezza e i cani sono stati presi in custodia per le verifiche comportamentali previste dalla normativa.