Bimbo di 7 anni rischia di soffocare a scuola, salvato dalla maestra guidata dal 118 in videochiamata

Un alunno di sette anni ha rischiato di soffocare durante l’orario scolastico. L’intervento immediato di una maestra, guidata in videochiamata dal 118, ha evitato il peggio. Il bambino è ora ricoverato in ospedale.

Momenti di paura in una scuola elementare di Vicofertile, frazione di Parma, dove un bambino di sette anni ha avuto una grave crisi respiratoria dopo che un boccone gli è andato di traverso.

L’episodio è avvenuto poco prima dell’ora di pranzo, intorno alle 13. Il piccolo ha iniziato ad avere difficoltà a respirare mentre si trovava in classe, sotto gli occhi delle insegnanti.

Leggi anche Pistoia, bimbo di 6 anni aggredito da due cani in giardino: salvato dalla nonna

Le maestre hanno subito allertato il 118. Durante la chiamata di emergenza, una docente è stata messa in videochiamata con gli operatori sanitari, che l’hanno guidata passo dopo passo nelle manovre di soccorso.

Seguendo le indicazioni ricevute, l’insegnante ha praticato il massaggio cardiaco. Dopo alcuni istanti, il bambino è riuscito a espellere il bolo che gli ostruiva le vie aeree e ha ripreso a respirare.

Stabilizzato, l’alunno è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma e ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove resta sotto stretta osservazione.

La prognosi rimane riservata, ma dai primi riscontri clinici emergono segnali incoraggianti sulle condizioni del bambino.