Penna-pistola in valigia: fermato all'aeroporto di Orio al Serio un uomo diretto in Bulgaria

Un italiano diretto a Varna, in Bulgaria, è stato fermato all’aeroporto di Orio al Serio dopo che i controlli di sicurezza hanno rivelato un oggetto insolito nel suo bagaglio: una pistola calibro 6.35 camuffata da penna.

L’uomo, vestito in giacca e cravatta e apparentemente insospettabile, è stato individuato dagli agenti Italpol impegnati nei controlli ai varchi di sicurezza dello scalo bergamasco. Durante il passaggio del trolley sotto lo scanner a raggi X, il personale ha notato la presenza di una “penna” dalle caratteristiche anomale, che ha subito destato sospetti.

Gli agenti della Polizia di Stato, allertati per un approfondimento, hanno esaminato l’oggetto e accertato che si trattava di una vera e propria arma da fuoco dissimulata in forma di penna. Il passeggero è stato immediatamente fermato per accertamenti.

Le indagini sono ora in corso per verificare l’origine dell’arma, il suo eventuale utilizzo in precedenti episodi e il motivo del trasporto oltre confine. Gli inquirenti stanno inoltre cercando di capire se l’uomo avesse intenzioni specifiche o se si trattasse di un possesso non dichiarato ma privo di finalità criminali.