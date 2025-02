Testa di coccodrillo e afrodisiaci in valigia: uomo fermato all'aeroporto di Zurigo

Il 14 dicembre scorso, un cittadino svizzero è stato fermato all'aeroporto di Zurigo al rientro dalla Thailandia. Nel suo bagaglio sono stati trovati una testa di coccodrillo appartenente alla specie protetta "Crocodylus siamensis", una notevole quantità di stimolanti per l'erezione, due orologi di lusso contraffatti e cinque coltelli. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) ha sequestrato la testa di coccodrillo, poiché la specie è protetta e il commercio è vietato. Gli afrodisiaci, legali ma in quantità eccedente, sono stati anch'essi confiscati. Gli orologi falsi sono stati distrutti su richiesta del marchio originale. La polizia cantonale zurighese ha preso in custodia l'uomo e i coltelli trovati nel suo bagaglio.