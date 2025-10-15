This is Me torna su Canale 5 con Silvia Toffanin: grandi ospiti per la prima puntata del 15 ottobre

Questa sera, mercoledì 15 ottobre, Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con il nuovo show This is Me, un viaggio emozionante dedicato al talento, alla passione e alla determinazione di chi ha saputo trasformare la propria storia in un esempio di successo. Il programma celebra figure di spicco dello spettacolo, della musica e dello sport, ripercorrendo i momenti più significativi delle loro carriere.

In ogni puntata, i protagonisti condividono esperienze, traguardi e sogni realizzati, raccontando come la dedizione e l’amore per ciò che fanno abbiano cambiato le loro vite. A guidare il racconto è Silvia Toffanin, che con eleganza e sensibilità accompagna il pubblico in un percorso tra emozioni e autenticità.

La prima puntata di This is Me accoglie ospiti d’eccezione: Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovic e Gigi D’Alessio. Tre personalità diverse ma unite da un percorso di successo costruito con talento e determinazione.

Laura Pausini, icona della musica italiana nel mondo, vanta oltre 70 milioni di album venduti, più di 220 dischi di platino e prestigiosi riconoscimenti internazionali come il Golden Globe e il Grammy Award. Zlatan Ibrahimovic, simbolo di carisma e forza, ha collezionato oltre trenta trofei e più di cinquecento gol nei principali club europei, diventando una leggenda del calcio mondiale. Gigi D’Alessio, amatissimo cantautore e musicista, ha conquistato 3 dischi di diamante e oltre 100 dischi di platino, continuando a riempire stadi e piazze in Italia e all’estero, con concerti sold out anche nel 2025.

Accanto a loro, saliranno sul palco altri grandi nomi: Alberto Tomba, mito dello sci italiano con tre ori olimpici e cinquanta vittorie in Coppa del Mondo; Deborah Compagnoni, tre volte campionessa olimpica e una delle atlete più vincenti dello sci alpino; Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice del Teatro dell’Opera di Roma, simbolo dell’eccellenza della danza italiana; Christian De Sica, attore, regista e showman amato per la sua versatilità; e Flavia Pennetta, leggenda del tennis azzurro e vincitrice degli US Open 2015.

A rendere più leggera e divertente la serata ci sarà Vincenzo De Lucia, comico e imitatore, che con le sue irresistibili parodie interpreterà in chiave ironica la padrona di casa, regalando momenti di risate e complicità.

Con This is Me, Silvia Toffanin apre le porte a un racconto autentico e appassionante, dove talento e umanità si incontrano in uno show capace di emozionare e ispirare.