This Is Me su Canale 5: gli ospiti della puntata di stasera con Silvia Toffanin

Stasera, mercoledì 29 ottobre, in prima serata su Canale 5, Silvia Toffanin chiude la trilogia dello show evento This Is Me, un racconto televisivo dedicato ad alcune delle personalità più amate dello spettacolo, della musica e dello sport.

Nel corso della puntata, la conduttrice accoglie protagonisti capaci di lasciare un segno nella cultura popolare italiana. Tra gli ospiti annunciati figurano Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Federica Pellegrini, Loredana Bertè insieme ad Alberto Urso, Alessandro Del Piero, il trio de Il Volo, Al Bano, Fabio Cannavaro, Samira Lui e Gianluigi Buffon.

La narrazione si sviluppa come un viaggio nei percorsi personali e professionali dei protagonisti, tra dedizione, impegno quotidiano, traguardi raggiunti e momenti che hanno segnato la loro carriera. Attraverso ricordi inediti e aneddoti significativi, la conduttrice costruisce un racconto che intreccia vicende individuali e memoria collettiva.

Ad accompagnare la serata non mancherà l'imitatore e comico napoletano Vincenzo De Lucia, presenza fissa e amatissima del programma.