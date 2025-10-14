India, il gol impossibile del portiere diventa virale: sembra una scena di 'Holly e Benji'

Episodio surreale in India, dove un portiere è diventato protagonista di uno dei video più condivisi del momento. Durante una partita di livello amatoriale, l’estremo difensore della squadra di casa interrompe l’azione avversaria, controlla il pallone e inizia una coraggiosa avanzata palla al piede, ignorando le richieste di passaggio dei compagni.

Giunto oltre la metà campo, lascia partire un potente tiro verso la porta. Il pallone colpisce in pieno la traversa, ma la traiettoria del rimbalzo sorprende tutti: la sfera ritorna esattamente sul suo piede destro, pronta per un secondo tentativo.

Leggi anche Dazi USA al via: raddoppiano le tariffe contro l'India, il Brasile si rivolge al Wto

Con una coordinazione perfetta, il portiere ci riprova al volo e questa volta il pallone finisce in rete, battendo il collega avversario. Subito scatta l’esultanza tra le urla dei compagni e il boato dei tifosi, che invadono il campo per celebrare la prodezza.

Sui social si è subito scatenata la corsa a condividere il video del “portiere-bomber”, con centinaia di utenti su X e altre piattaforme alla ricerca del nome dell’autore di questo gol spettacolare, degno delle scene più incredibili di ‘Holly e Benji’.