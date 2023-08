Una mamma di 31 anni scambiata per una 13enne: il suo divertente video diventa virale

Capita a molti di ricevere commenti riguardanti il proprio aspetto esteriore e l'età che sembra dimostriamo. Tuttavia, quanti possono dire di sembrare ancora delle 13enni? Questa incredibile situazione è accaduta a Lyn, una donna residente negli Stati Uniti, che si ritrova spesso inondata di messaggi sui social media riguardo alla sua età apparente.

A 31 anni e mamma di tre figli, Lyn viene costantemente scambiata per una ragazzina e ha deciso di rispondere a queste curiose affermazioni tramite un video. Nel video, con grande spirito d'ironia, dichiara: "Ecco il punto... Avevo quell'età 18 anni fa." Questo commento ha scatenato ancora più curiosità tra i suoi follower.

La straordinaria giovinezza di Lyn è tale da far pensare a molti che suo marito sia suo padre, ma in realtà i due hanno solo tre anni di differenza ed hanno una relazione da ben nove anni. Nelle immagini condivise sul suo profilo TikTok, Lyn e suo marito mostrano momenti esilaranti della loro vita di coppia e familiare. La donna ironizza sulla situazione, scrivendo nei sottotitoli: "Nel modo più carino possibile, sì, siamo stati scambiati per padre e figlia o per avere una relazione con un'enorme differenza d'età, ma siamo solo una normale coppia sposata con una differenza di altezza."

Il video della coppia ha attirato l'attenzione di migliaia di utenti e ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale. La situazione insolita di Lyn ha suscitato risate e incredulità tra i social media, dimostrando ancora una volta come le apparenze possano ingannare e come il potere dei social sia in grado di trasformare una singola storia in un fenomeno condiviso in tutto il mondo.

