Napoli, 15enne accoltellato fuori da scuola: indagini in corso sull'aggressione di gruppo

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all’uscita da scuola in via Benedetto Croce, nel centro di Napoli. L’aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio, quando il giovane sarebbe stato circondato da un gruppo di coetanei al termine delle lezioni.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe degenerata rapidamente fino a trasformarsi in una violenta colluttazione. Durante il confronto, uno dei ragazzi avrebbe estratto un coltello e colpito il 15enne al fianco, provocandogli ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

Il giovane, soccorso subito dopo l’aggressione, è stato trasportato al ospedale Pellegrini di Napoli, dove si trova ricoverato ma non in pericolo di vita. I sanitari hanno confermato che le sue condizioni sono stabili.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che hanno avviato le ricerche per identificare i responsabili dell’accoltellamento. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze di compagni di scuola e passanti presenti al momento dei fatti.