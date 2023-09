Aggressione a Scuola: Ragazzino 15enne Accoltellato a Napoli

Un drammatico episodio è avvenuto oggi nell'istituto tecnico industriale Marie Curie di Ponticelli, situato nell'area orientale di Napoli, dove un giovane di 15 anni è stato ferito da un'arma bianca nella coscia sinistra mentre si trovava a scuola.

Le buone notizie sono che le condizioni del minore non sembrano essere gravi, in quanto è stato prontamente curato all'Ospedale del Mare e gli sono stati applicati solamente due punti di sutura. Tuttavia, l'incidente ha scosso la comunità scolastica e le autorità.

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti sul posto alle 11:30 di oggi per indagare sull'accaduto. Il giovane ferito ha dichiarato di essere stato attaccato da un compagno di classe armato di coltellino. La situazione è attualmente oggetto di indagini in corso da parte degli investigatori, che stanno interrogando docenti e studenti e cercando eventuali prove nelle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della scuola.

Si tratta di un evento che solleva preoccupazioni sulla sicurezza nelle scuole e richiede una rigorosa indagine per stabilire le circostanze esatte dell'aggressione e le eventuali misure preventive da adottare per evitare episodi simili in futuro.

