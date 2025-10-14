Michelle Hunziker: Con Eros siamo famiglia, ma allora non ho saputo gestire la nostra crisi

Michelle Hunziker torna a parlare del suo legame con Eros Ramazzotti, ex marito e padre della loro figlia Aurora. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato con sincerità il percorso che li ha portati a diventare una famiglia unita, anche dopo la separazione: “Siamo fratelli e famiglia. Ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza per aver perso un momento così importante, quando eravamo all’apice dell’amore”.

La Hunziker ha ammesso di aver affrontato con difficoltà quel periodo delicato: “Oggi mi comporterei in modo diverso, lotterei di più. Allora non sono stata in grado di gestire la situazione perché ero troppo giovane. E poi sono entrata in quella fase orribile legata alla setta, mentre avevo appena perso mio padre. Era una condizione davvero difficile”.

Oggi Michelle è madre di tre figlie e nonna del piccolo Cesare Augusto, nato nel 2023 da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Parlando della primogenita, la conduttrice ha riconosciuto quanto possa essere stato complesso crescere con due genitori famosi: “Sono consapevole di essere una madre ingombrante. Per Auri è stato difficilissimo, anche perché ha un padre conosciuto in tutto il mondo. È stata bullizzata per il suo aspetto, ma si è fatta le ossa e ha costruito una grande forza interiore. L’ho cresciuta nella semplicità”.

Con orgoglio, Michelle ha descritto il nuovo ruolo di Aurora come madre: “È una mamma speciale. Ha trovato se stessa attraverso la maternità e sta crescendo con Goffredo un bambino gioioso, che canta e balla”.

A 48 anni, Michelle Hunziker mostra una forma straordinaria e una nuova consapevolezza di sé: “Oggi mi amo molto, che è diverso dall’avere solo fiducia in sé stessi. Ma non è sempre stato così. È stato un percorso lungo e difficile, perché avevo un’autostima molto bassa”.