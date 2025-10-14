VALORANT Stagione 2025 Atto 6

NUMEROSI AGGIORNAMENTI AGLI AGENTI, ALLE MAPPE E NON SOLO

VALORANT ha annunciato diversi aggiornamenti in arrivo con la patch 11.08, che lancerà la Stagione 2025 Atto 6, introducendo numerosi cambiamenti ad agenti, armi e mappe.Tra le principali novità troviamo modifiche al sistema di maestria nel gunplay e al bilanciamento delle armi, alla distanza della visione offuscata, una durata uniforme per l’effetto “stordito”, tempi di ricarica per le abilità ricaricabili e modifiche agli effetti stim.

Come parte del nuovo Atto, entra nel roster di VALORANT Veto, l'ultimo arrivo nella rosa dei Guardiani. Potenziato da una mutazione genetica inarrestabile, l’agente senegalese Veto infrange le regole dello scontro annullando i poteri e la tecnologia dei suoi avversari. Nel campo di battaglia di Veto, solo la mira fa la differenza.

La Stagione 2025 Atto 6 introduce anche la collezione Dolmir’s Revenge, una linea di skin ispirata al mondo fantasy e alla magia. La collezione include skin per Vandal, Guardian, Classic, Odin e una nuova arma da mischia, Dolmir’s Judgement. Inoltre, il nuovo Battlepass dell’Atto offrirà oggetti come Heartstopper Ghost, Heartseeker Phantom, Heart Splitter (Melee) e lo spray animato Wingman Solo.

La Stagione 2025 // Atto 6 sarà disponibile dal 15 ottobre, mentre la collezione Dolmir’s Revenge arriverà per tutti i giocatori dal 16 ottobre.