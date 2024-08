Stagione Esports 2025 del VALORANT Champions Tour

Il VALORANT Champions Tour (VCT) è entusiasta di annunciare i primi dettagli della stagione 2025, che prevede tornei in nuove località, un calendario ampliato e maggiori opportunità per i giocatori e i fan.

“Il 2025 promette di essere un anno davvero incredibile”, ha dichiarato Leo Faria, Global Head di VALORANT Esports. “Avremo una stagione più lunga, più squadre nelle nostre leghe, un nuovo formato, nuovi aspetti, eventi in nuove località del mondo e, naturalmente, le celebrazioni per i 5 anni di VALORANT”.

Nuove location per gli eventi globali

Nel 2025, il VCT porterà i suoi eventi globali in tre nuove ed entusiasmanti località. La stagione prenderà il via a febbraio con il primo Masters che si svolgerà nella vibrante città di Bangkok, nel sud-est asiatico. A giugno, la competizione attraverserà il Pacifico e si sposterà in Nord America per il Masters di Toronto. Infine, la stagione si concluderà nell'iconica città delle luci con i Champions di Parigi. Guardando al 2026, il VCT porterà i Campioni in Cina e nel 2027 tornerà nelle Americhe!

Calendario espanso

La stagione del VCT andrà da gennaio a ottobre, allineando meglio il gioco e lo sport, accorciando l'off-season e dando alle squadre più tempo per riposare e prepararsi tra una competizione e l'altra. La competizione inizierà con l'organizzazione, da parte di ciascuna delle 4 Leghe Internazionali, di un Torneo Kickoff che qualificherà 2 squadre per il primo evento globale dell'anno, i Masters di Bangkok. Dopo questo torneo, ogni Lega disputerà due fasi di competizione, qualificando le squadre per i Masters di Toronto e i Champions di Parigi.

Una maggiore integrazione tra gioco e sport

La prossima stagione promette l'esperienza più coinvolgente di sempre, con una perfetta integrazione tra gioco e sport. I fan potranno contare su aspetti di squadra aggiornati per il Classic, su un nuovo item digitale per celebrare il primo evento Masters dell'anno e sul ritorno del bundle Champions per Parigi. Inoltre, la modalità Premier consentirà alle squadre di qualificarsi per i Challenger direttamente attraverso il gioco per tutto l'anno e tornerà il Pick 'Ems, che permetterà ai fan di fare pronostici sia nel gioco che su valorantesports.com.

A PROPOSITO DEL VALORANT CHAMPIONS TOUR

VALORANT è uno sparatutto tattico 5v5 altamente competitivo che attrae milioni di giocatori in tutto il mondo. Per promuovere e sostenere la competizione globale, Riot Games gestisce il VALORANT Champions Tour (VCT), un circuito globale della durata di un anno composto da campionati ed eventi globali che si estendono in EMEA, Asia e Americhe. Le squadre si sfidano in quattro campionati internazionali e Masters globali con l'obiettivo di qualificarsi per i Champions, torneo di due settimane in cui una singola squadra viene incoronata Campione mondiale di VALORANT.