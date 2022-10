VALORANT EPISODIO 5 ATTO 3

ECCO IL NUOVO AGENTE INDIANO “HARBOR”, IN ARRIVO IL 18 OTTOBRE





Harbor è il 20esimo Agente giocabile e arriva insieme ad un Pass Battaglia tutto da scoprire, con tanti nuovi aspetti e personalizzazioni da sbloccare





Oggi Riot Games svela ufficialmente l'Atto 3 dell'Episodio 5 di VALORANT e il suo nuovo agente protagonista, Harbor, che sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori a partire dal 18 ottobre. L'Episodio 5, che ha già fornito una nuova mappa e numerosi update al gameplay, si chiude con l'Atto 3.





Proveniente dalla costa dell'India, Harbor travolge il campo di battaglia brandendo un'antica tecnologia in grado di dominare l'acqua. Scatena rapide intense e onde travolgenti per proteggere i suoi alleati e colpire duramente i nemici. Di seguito, le abilità di Harbor:

Alta marea (E)

EQUIPAGGIA un muro d'acqua. SPARA per mandare l'acqua in avanti lungo il terreno. TIENI PREMUTO IL PULSANTE DI FUOCO per guidare l'acqua nella direzione del tuo reticolo, facendole attraversare l'area di gioco e innalzando un muro lungo tutto il percorso. Usa il FUOCO ALTERNATIVO per fermare l'acqua in anticipo. I giocatori toccati dall'acqua vengono RALLENTATI.

Baia (Q)

EQUIPAGGIA una sfera di acqua protettiva. SPARA per lanciarla. Usa il FUOCO ALTERNATIVO per lanciarla dal basso. All'impatto con il terreno, la sfera genera uno scudo d'acqua che blocca i proiettili.

Cascata (C)

EQUIPAGGIA un'onda d'acqua. SPARA per mandare l'onda in avanti e attraverso i muri. USA DI NUOVO l'abilità per fermare l'onda. I giocatori investiti dall'onda vengono RALLENTATI.

Resa dei conti (X)

EQUIPAGGIA il vero potere del tuo manufatto. SPARA per evocare un geyser che scaturisce dal terreno. I nemici nella zona vengono bersagliati da eruzioni consecutive del geyser. I giocatori investiti da un getto del geyser vengono STORDITI.





Alexander Mistakidis, Progettista @ Riot Games ha commentato a proposito degli obiettivi del team nella creazione di Harbor: “Volevamo creare uno Stratega che non dovesse entrare in un altro mondo o guardare una mappa per bloccare la visuale ai nemici. La nostra intenzione era anche quella di creare un agente in grado di competere con Viper nelle mappe in cui viene usata quasi sempre lei. Dopo una serie di analisi iniziali da parte di Kevin Meier, ci siamo assestati sull'idea che Harbor dovesse essere un agente capace di bloccare la visuale nel campo di battaglia in modo creativo.”

Joe Killeen, Autore Narrativo @ Riot Games ha parlato dell’approccio del team nella creazione di un personaggio ispirato a location del mondo reale: “Per creare una rappresentazione fedele, il team lavora da vari punti di vista. Ci siamo affidati a una serie di consulenti esterni provenienti dall'India per raccogliere una quantità enorme di informazioni relative a regioni, città, lingue, tradizioni, valori, passatempi, cibo e bevande, media e molto altro, in modo che il team interno potesse immergersi in quella cultura ed esserne ispirato durante il lavoro.

Poi è seguita una serie continua di verifiche, per assicurarci di aver creato un'interpretazione corretta. I nostri autori hanno lavorato a stretto contatto con i Rioter indiani nell'ufficio MENA e in quello di Los Angeles per plasmare la voce e il comportamento di Harbor, nonché ilsuo utilizzo della lingua hindi.”

Come per ogni lancio di un nuovo Atto, i giocatori potranno anche accedere al nuovo Pass Battaglia nell'Atto 3 dell'Episodio 5, con contenuti gratuiti e a pagamento, nuovi aspetti, gun buddies, carte e altro ancora. Tra i principali:









Percorso Gratuito

Spray Istruzioni semplici

Carta Reperto: Maschera

Carta Canale astrale

Accessorio Non mi spacco

Accessorio Luce di Corbin

Ghost Odissea stellare (con varianti)

Titolo ¡VAMOS!

Percorso a Pagamento (1.000 VP)

Vandal Odissea stellare (con varianti)

Operator Spina iridea

Odin Pietra runica

Spray Breach approva

Carta Grandi progetti

Accessorio Canto della conchiglia

Lama Spina iridea

Laura Baltzer, Produttrice @ Riot Games ha parlato delle principali ispirazioni dietro il nuovo Pass Battaglia: “Per questo Pass Battaglia ci siamo ispirati alla natura avventurosa di Harbor, il nostro nuovo agente. Volevamo riempire questo pass di oggetti che trasmettessero un senso di mistero e bellezza. Per esempio, con la linea di modelli Spina iridea abbiamo cercato di creare armi che dessero l'idea di una fusione tra antica tecnologia e il mistero della natura di un fiore raro.



In questo Pass Battaglia abbiamo anche Odissea stellare, la linea di modelli con varianti. Questa linea si ispira alla tradizione degli antichi esploratori, che usavano le stelle per orientarsi durante la navigazione. Come sempre, accessori arma, spray e carte giocatori traggono ispirazione da molte fonti diverse. Ci auguriamo che tutti trovino qualcosa digradito in questi accessori. "

VALORANT è disponibile gratuitamente per PC, scaricatelo qui https://playvalorant.com/.

Altre News per: valorantepisodioatto