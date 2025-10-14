Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi accolgono la terza figlia: è nata Bianca Carolina Marta

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta. Dopo l’arrivo dei due figli maschi, Stefano e Francesco, la coppia festeggia la nascita della prima femminuccia, Bianca Carolina Marta. La notizia è stata diffusa dal magazine francese Paris Match.

Il nome scelto porta con sé un profondo valore affettivo. Carolina è un omaggio alla nonna paterna, la principessa Carolina di Monaco, figura centrale nella famiglia Grimaldi. Marta richiama invece la bisnonna materna, la celebre Marta Marzotto, icona di stile e personalità di spicco della cultura italiana.

La storia d’amore tra Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi è iniziata nel 2008. Dopo sette anni di relazione, nel 2015 hanno pronunciato il loro sì in due suggestive cerimonie: una civile e una religiosa, celebrate tra le incantevoli Isole Borromee sul Lago Maggiore, luoghi legati alle origini della famiglia Borromeo.

Il loro primo figlio, Stefano Ercole Carlo, è nato nel 2017, seguito da Francesco Carlo Albert nel 2018. Con la nascita di Bianca, la famiglia Casiraghi-Borromeo si allarga, accogliendo una nuova erede in uno dei nuclei più affascinanti e riservati della nobiltà europea.