realme e RICOH IMAGING uniscono le forze per il realme GT 8 Pro

realme, uno dei marchi di smartphone in più rapida crescita a livello globale, ha annunciato una partnership strategica a lungo termine con RICOH IMAGING COMPANY LTD. Dopo quattro anni di sviluppo congiunto, la collaborazione è stata presentata ufficialmente durante un evento a Pechino, dove è stato svelato che il nuovo realme GT 8 Pro sarà il primo smartphone a integrare funzionalità fotografiche esclusive co-progettate con RICOH GR.

Grazie a questa collaborazione, il GT 8 Pro promette un nuovo modo di vivere la street photography, offrendo agli utenti un’esperienza di scatto autentica, creativa e coinvolgente. Con GT 8 Pro, gli utenti potranno vivere un’esperienza di street photography senza precedenti, catturando ogni momento con precisione, creatività e divertimento.

Chase Xu, Vicepresidente e CMO di realme, ha dichiarato: "Questa partnership strategica con RICOH GR rappresenta un passo rivoluzionario nella fotografia da smartphone. Il nostro obiettivo è offrire agli utenti un dispositivo che esprima libertà, creatività e autenticità. Il GT 8 Pro non solo integra l’iconica tradizione fotografica di GR, ma definisce anche un nuovo standard per catturare e condividere esperienze nell’era digitale".

Kazunobu Saiki, General Manager della Camera Business Division di RICOH IMAGING COMPANY LTD., ha dichiarato: "Con questa collaborazione strategica, realme e RICOH GR hanno trasformato decenni di esperienza GR nel GT 8 Pro. Non si tratta solo di innovazione di prodotto, ma di un vero e proprio rilancio della cultura della street photography per le nuove generazioni".

La profonda comprensione delle esigenze e dei punti critici degli utenti mobile più giovani ha portato allo sviluppo del concetto fotografico chiave del GT 8 Pro: “Snap by No Rules”, pensato per superare gli standard convenzionali dell’imaging e permettere a ogni scatto di riflettere lo stile personale di chi fotografa. Per offrire la miglior esperienza di snapshot possibile, i team di R&D di realme e RICOH IMAGING hanno realizzato personalizzazioni su misura per il realme GT 8 Pro, garantendo prestazioni e qualità senza precedenti nella fotografia da smartphone.

La fotocamera principale del GT 8 Pro adotta un nuovo gruppo di lenti a trasparenza ultra-high, co-sviluppato con RICOH IMAGING. Si tratta dell’obiettivo per smartphone che soddisfa gli standard ottici RICOH GR, con prestazioni antiriflesso leader nel settore, maggiore potere risolutivo e bassa distorsione, assicurando scatti nitidi e puri in ogni condizione.

L’immersiva modalità RICOH GR riprende fedelmente la filosofia e l’estetica delle fotocamere GR. Basta uno swipe per accedere a un’interfaccia personalizzata che replica la rapidità di avvio tipica delle RICOH GR. È presente anche il caratteristico suono dell’otturatore della GR IV: ogni scatto restituisce la sensazione di aver catturato l’emozione del momento. La Snap Mode permette di preimpostare con precisione la distanza di messa a fuoco: quando arriva l’ispirazione, non serve attendere - l’uso è immediato e consente scatti nitidi all’istante.

Per la composizione degli scatti, il GT 8 Pro offre due lunghezze focali classiche delle RICOH GR: 28mm e 40mm (equivalenti al formato full-frame). Il 28mm è perfetto per raccontare scene di strada ricche di dettagli, mentre il 40mm si concentra sui momenti di maggiore intensità emotiva. La modalità Viewfinder nasconde tutte le impostazioni accessorie, trasformando il mondo in una cornice: l’utente si immerge nel momento, e basta un clic per fissarlo per sempre.

Il GT 8 Pro include anche cinque tonalità esclusive ispirate alla RICOH GR - Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone e High-Contrast B&W - sviluppate a partire da centinaia di scenari di luce e test cromatici, integrando in un unico dispositivo quasi 30 anni di esperienza di RICOH nel campo dell’imaging. Gli utenti possono personalizzare ulteriormente i propri scatti grazie alla funzione Customized Tone, regolando i parametri degli effetti secondo il proprio stile.

Ulteriori dettagli in stile RICOH GR arricchiscono l’esperienza, favorendo autenticità e condivisione: watermark personalizzati, album dedicati con GR labels e la possibilità di condividere i propri filtri personalizzati contribuiscono a creare una cultura fotografica personalizzata e una community di giovani creativi.

Unendo l’eredità della RICOH GR con le potenzialità della fotografia mobile, realme GT 8 Pro risponde alle esigenze di imaging personalizzato delle nuove generazioni - conquistando sia gli appassionati di fotografia che gli utenti più casual.

Il nuovo realme GT 8 Pro sta per debuttare anche a livello globale per portare l’iconica esperienza di street photography firmata RICOH GR a un numero sempre maggiore di appassionati.