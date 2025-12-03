Realme GT 8 Pro: il nuovo flagship 2025 tra fotografia RICOH GR, potenza AI e design sostenibile

Il nuovo realme GT 8 Pro arriva sul mercato con l’obiettivo di imporsi nella fascia dei top di gamma, puntando su prestazioni elevate, innovazione fotografica e attenzione ai materiali. Il dispositivo introduce una combinazione di potenza, personalizzazione estetica e scelte costruttive orientate alla sostenibilità.

La variante Urban Blue adotta un pannello posteriore in finta pelle di organosilicio, ricavata da materiali riciclati e pigmenti naturali. Questo rivestimento garantisce una texture distintiva e una resistenza superiore all’usura rispetto alle alternative in pelle vegana tradizionale. Il livello di robustezza è certificato dalle protezioni IP68 e IP69, che assicurano resistenza a polvere, immersione e getti ad alta pressione.

Leggi anche realme GT 8 Pro, il Vero Flagship è qui

Tra gli elementi più originali spicca lo Switchable Camera Bump, un modulo fotocamera personalizzabile a livello estetico. Questa attenzione al design prende forma anche nella GT 8 Pro Dream Edition, realizzata in collaborazione con Aston Martin Aramco F1 Team: una versione ispirata al Racing Green con interfaccia dedicata e richiami al mondo delle corse.

Il comparto fotografico nasce da una collaborazione quadriennale con RICOH GR, finalizzata a trasportare l’esperienza della street photography su smartphone. Il dispositivo integra il RICOH GR Camera System con cinque filtri ispirati a pellicole iconiche, come Pellicola Positiva e Monotono, pensati per conferire uno stile distintivo agli scatti.

A livello hardware, il GT 8 Pro introduce il primo teleobiettivo Ultra Clarity da 200MP della sua categoria, dotato di sensore da 1/1.56", capace di zoom lossless fino a 12x e focale 3x ideale per ritratti. Il comparto è completato da un’ultra-grandangolare da 50MP. Sul fronte video sono supportate riprese in 4K a 120 fps con Dolby Vision e in 8K a 30 fps, oltre alla modalità Log a 10 bit per un controllo avanzato.

Il cuore del dispositivo è il Snapdragon 8 Elite Gen 5 a processo TSMC da 3nm, abbinato al chip Hyper Vision+ AI. La struttura Dual Flagship Chipset supera i 4 milioni di punti su AnTuTu, assicurando un incremento prestazionale del 20% e un miglioramento dell’efficienza energetica del 35%.

Per mantenere alte le performance in gaming, il GT 8 Pro integra il sistema di raffreddamento 7K Ultimate VC e la tecnologia AI Gaming Super Frame, che stabilizza il frame rate fino a 144Hz anche durante utilizzi intensivi.

L’autonomia è affidata a una batteria da 7000mAh, un valore di riferimento per la categoria. La ricarica avviene tramite tecnologia cablata Ultra Charge 120W e wireless da 50W. L’esperienza visiva è gestita dall’HyperGlow Display 2K a 144Hz, capace di raggiungere 7000 nit di luminosità di picco e compatibile con contenuti 4K a 120 fps con Dolby Vision.

Il software è basato su realme UI 7.0 con Android 16 e introduce funzioni AI pensate per semplificare l’interazione quotidiana. Tra queste, AI Notify Brief per il riepilogo automatico delle notifiche e AI Framing Master per suggerimenti in tempo reale sulla composizione delle fotografie.

Insieme allo smartphone debutta anche la nuova linea audio con gli auricolari open-ear realme Buds Clip, dal peso di 5,3 grammi per unità. Integrano l’algoritmo NextBass per migliorare la resa sonora e la funzione di AI Translator in tempo reale, compatibile con 32 lingue, ampliando l’ecosistema AIoT del brand.

Il realme GT 8 Pro è disponibile in Italia nelle colorazioni Diary White e Urban Blue.