Enrica Bonaccorti morta a 76 anni dopo la malattia al pancreas

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni per un tumore al pancreas che negli ultimi mesi si era aggravato. A gennaio in tv aveva raccontato il ritorno della chemioterapia e fatto una richiesta precisa per il giorno del suo funerale.

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La storica conduttrice televisiva aveva parlato apertamente della malattia lo scorso 25 gennaio durante un’intervista televisiva, spiegando che le cure iniziali non avevano dato i risultati sperati e che aveva dovuto ricominciare la chemioterapia.

Nata a Savona il 18 novembre 1949, Bonaccorti ha attraversato decenni di spettacolo italiano. Attrice, autrice e presentatrice, iniziò a lavorare a teatro negli anni Settanta per poi arrivare al cinema e soprattutto alla televisione. Il pubblico la ricorda in programmi Rai come Italia Sera, “Pronto, chi gioca?” e “Il sesso forte”, dove conquistò spazio grazie a uno stile diretto e ironico.

Negli anni Novanta la sua carriera proseguì anche sulle reti Mediaset. Tra i programmi più noti di quel periodo ci sono “Cari genitori” e il successo popolare di “Non è la Rai”. Nel 2019 tornò in prima serata con “Ho qualcosa da dirti” su TV8, dimostrando di mantenere un legame forte con il pubblico televisivo.

La scoperta della malattia era stata resa pubblica dalla stessa conduttrice il 29 settembre con un messaggio sui social. In quell’occasione aveva raccontato di essersi allontanata per alcuni mesi da amici e colleghi dopo la diagnosi, pubblicando una foto in sedia a rotelle spinta dalla figlia e spiegando di aver avuto bisogno di tempo per affrontare il momento.

Accanto a lei è rimasta sempre la figlia Verdiana, nata dalla relazione con Daniele Pettinari negli anni Settanta. Cresciuta con la madre, Verdiana si è diplomata alla Marymount International School di Roma e ha poi studiato giornalismo all’Istituto Superiore di Comunicazioni della capitale. Dal 2003 è giornalista pubblicista e oggi lavora come talent handler per produzioni cinematografiche internazionali, occupandosi della gestione degli ospiti e delle celebrità durante eventi e presentazioni.