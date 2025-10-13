Infortunio Bremer, operazione al ginocchio: i tempi di recupero del difensore della Juventus

Nuovo stop per la Juventus e per Igor Tudor. Gleison Bremer dovrà fermarsi a causa di un infortunio al ginocchio sinistro che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane.

Il difensore brasiliano, dopo i fastidi accusati nelle ultime gare, si è sottoposto in mattinata a un controllo specialistico a Lione con il professor Sonnery-Cottet. Gli esami hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, rendendo necessario un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva.

Secondo quanto filtra dall’ambiente bianconero, i tempi di recupero sono stimati tra le quattro e le sei settimane. Il rientro in gruppo potrebbe quindi avvenire in concomitanza con la doppia sfida interna contro Cagliari e Udinese.

Nel frattempo, Tudor dovrà gestire un’altra emergenza difensiva, trovando soluzioni alternative per coprire l’assenza del pilastro brasiliano, in attesa del suo completo recupero.