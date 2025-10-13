Rapper Faneto accusato di violenze: l'ex fidanzata pubblica foto e messaggi shock

Il rapper italo-dominicano Faneto è finito al centro di gravi accuse dopo che la sua ex fidanzata, Alessandra N., ventenne con oltre 60mila follower, ha diffuso in una diretta su Instagram una serie di foto, video e messaggi che documenterebbero violenze e minacce subite nel corso della loro relazione.

Il materiale condiviso nel weekend è diventato rapidamente virale sui social, spingendo Valentin Antonio Segura, vero nome di Faneto, 21 anni e residente a Milano, a chiudere tutti i suoi profili online. Le accuse, rese pubbliche solo ora, sarebbero però già oggetto di indagine da parte della magistratura.

Secondo quanto emerso, lo scorso 15 maggio la giovane avrebbe sporto denuncia alla Polizia locale di Cremona, facendo scattare il cosiddetto codice rosso. Nonostante ciò, gli episodi di violenza sarebbero proseguiti. A luglio, in un bed & breakfast di Milano, la polizia sarebbe intervenuta per una lite degenerata in aggressione fisica.

“Grazie a chi mi supporta, ad ogni donna in difficoltà, ad ogni grande uomo e a tutti quelli che stanno cercando di aiutarmi”, ha scritto oggi la ventenne nelle sue storie Instagram, segnalando la creazione di account falsi e finte raccolte fondi a suo nome.

Nel frattempo, sui social è circolato anche un video che mostra una presunta spedizione punitiva contro il rapper, colpito a calci mentre si trova a bordo di un’auto. Al momento, tuttavia, non risultano denunce ufficiali relative a questo episodio.