Isola dei Famosi 2025: stasera la prima eliminazione e l'ingresso di Dino Giarrusso

Stasera, lunedì 12 maggio, torna in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con L'Isola dei Famosi, condotto da Veronica Gentili. Al suo fianco l’opinionista Simona Ventura, mentre Pierpaolo Pretelli sarà ancora una volta in collegamento dall’Honduras.

Nuovo concorrente e prima eliminazione

La puntata vedrà finalmente il debutto ufficiale di Dino Giarrusso, costretto a saltare l’esordio a causa di un piccolo infortunio. L’ex europarlamentare raggiungerà i naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos per iniziare la sua avventura nel reality più estremo della TV.

Nel corso della serata, l’attenzione sarà concentrata anche sulla prima eliminazione del programma. In nomination ci sono Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Carly Tommasini e Lorenzo Tano. Solo uno di loro dovrà abbandonare definitivamente l’Isola.

Prova del fuoco e tensioni tra i concorrenti

Tra i momenti più attesi, la prova fisica che permetterà ai concorrenti di conquistare il fuoco, risorsa fondamentale per la sopravvivenza nel contesto isolano. Dopo una prima settimana piena di tensioni, i naufraghi si troveranno ancora una volta a confrontarsi con sfide sia fisiche che psicologiche.

Incerto il destino di Angelo Famao, il cantante neomelodico che ha manifestato la volontà di lasciare il gioco. In settimana ha confidato alle telecamere la sua crisi: “Mi sento completamente confuso, non sono lucido per niente. Non mangio da giorni e non dormo nemmeno”, ha dichiarato. “Sembra che anche gli animali siano contro di me. Ho cercato di stare fuori dalle dinamiche, ma non ci riesco. Basta! Ho deciso di lasciare l'Isola”.

L’appuntamento con L'Isola dei Famosi è per le 21:30 su Canale 5, con una serata ricca di sorprese, nuovi ingressi e prime decisioni decisive.

