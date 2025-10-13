Sinner accolto come una star a Riad: il campione pronto a difendere il titolo al Six Kings Slam

Jannik Sinner è atterrato a Riad accolto da un entusiasmo travolgente. Il numero due del mondo ha raggiunto la capitale saudita nella serata di ieri, dove si prepara a partecipare al Six Kings Slam, il prestigioso torneo esibizione che lo ha visto trionfare lo scorso anno contro Carlos Alcaraz.

All’aeroporto di Riad, Sinner ha trovato decine di tifosi in attesa per una foto o un autografo. L’atmosfera è stata da subito calorosa, con cori e applausi per il campione altoatesino. “Sono veramente felice di essere di nuovo qui a Riad per giocare il Six Kings Slam e spero che vi divertiate, ci vediamo mercoledì”, ha dichiarato in un video pubblicato su Instagram, poi condiviso anche nelle sue storie, mostrando un sorriso disteso e grande entusiasmo.

Dopo aver ceduto il primato nel ranking ATP ad Alcaraz in seguito alla finale persa agli US Open, Sinner arriva in Arabia Saudita determinato a tornare protagonista. Il tennista azzurro ha recentemente rinunciato al Masters 1000 di Shanghai a causa dei crampi che lo avevano colpito al terzo turno, ma ora sembra pienamente recuperato e pronto a tornare in campo.

Il debutto di Sinner al Six Kings Slam è fissato per mercoledì contro Stefanos Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale del torneo. Djokovic e Alcaraz, grazie al maggior numero di titoli del Grande Slam, sono già qualificati di diritto alle semifinali. In caso di vittoria, l’azzurro potrebbe affrontare proprio Novak Djokovic nel penultimo atto, mentre un’eventuale rivincita con Carlos Alcaraz sarebbe possibile solo in finale.

Tutto pronto, dunque, per una nuova sfida tra i grandi del tennis mondiale, con Jannik Sinner pronto a difendere il titolo e a infiammare il pubblico di Riad.