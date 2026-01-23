Six Kings Slam confermato nel 2026: Sinner difende il titolo a Riad, diretta su Netflix

Il torneo esibizione più ricco del tennis mondiale tornerà anche nel 2026. A Riad si rivedranno i migliori sei giocatori del ranking, con Jannik Sinner chiamato a difendere un dominio già storico.

Il Six Kings Slam è stato ufficialmente rinnovato anche per il 2026. Il torneo a invito si disputerà ancora una volta a Riad, in Arabia Saudita, e metterà di fronte sei dei migliori tennisti del circuito internazionale in una competizione esibizione dal montepremi senza precedenti.

Tra i protagonisti annunciati ci sarà di nuovo Jannik Sinner, vincitore delle prime due edizioni. Il tennista italiano ha conquistato entrambe superando Carlos Alcaraz in finale, incassando in totale circa 6 milioni di euro e imponendosi come volto simbolo dell’evento.

L’appuntamento è fissato per il prossimo ottobre, con la formula che resterà invariata e un’attenzione mediatica crescente. La copertura televisiva sarà garantita ancora una volta da Netflix, che trasmetterà tutte le partite in diretta streaming.