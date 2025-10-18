Sinner trionfa al Six Kings Slam: 6 milioni di dollari e una racchetta d'oro per il campione azzurro

Jannik Sinner continua a scrivere pagine di storia nel tennis mondiale. Il campione azzurro ha conquistato per il secondo anno consecutivo il prestigioso Six Kings Slam, superando in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz al termine di una sfida spettacolare.

Con questa vittoria, il fuoriclasse altoatesino si è assicurato un premio da 6 milioni di dollari, ma non è tutto. Gli organizzatori del torneo hanno voluto celebrare il suo straordinario successo con un riconoscimento unico: una racchetta d’oro massiccio, consegnata a Sinner subito dopo il trionfo.

Il numero 2 del ranking ATP ha mostrato un livello di gioco straordinario in ogni fase del torneo. Nei quarti di finale ha superato Stefanos Tsitsipas, in semifinale ha battuto Novak Djokovic, prima di completare l’opera con una prestazione impeccabile contro Alcaraz nell’ultimo atto.

Per Sinner, che continua a dimostrare di essere tra i migliori al mondo, il prossimo appuntamento sarà a Torino, dove sfiderà nuovamente i big del circuito alle attesissime ATP Finals.