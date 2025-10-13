Meteo, Italia spaccata tra sole e tempeste: arriva il vortice che rompe l'anticiclone

L’Italia si trova nuovamente divisa in due sotto il profilo meteorologico: da un lato l’alta pressione che continua a dominare il Centro-Nord, dall’altro un vortice ciclonico in avvicinamento al Sud che segnerà una svolta netta nel tempo.

Dopo giorni di clima quasi estivo, con temperature sopra la media e cieli sereni da Milano a Roma fino a Napoli e Palermo, l’anticiclone mostra i primi segnali di cedimento. Secondo gli esperti di iLMeteo.it, il Nord Italia resterà ancora protetto da un robusto campo di alta pressione che manterrà condizioni stabili, con giornate soleggiate in montagna e cieli grigi e umidi sulla Val Padana.

La situazione cambierà invece radicalmente al Sud. A partire da martedì 14 ottobre, un vortice insidioso farà irruzione sulle regioni meridionali, portando con sé piogge diffuse e temporali anche intensi. Le prime aree coinvolte saranno Sardegna e Sicilia, dove si attendono nubifragi e rovesci di forte intensità, seguiti da un peggioramento su Calabria e Puglia nella seconda parte della settimana.

Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto per i possibili accumuli idrici e il rischio di fenomeni violenti nelle zone più esposte. Con l’arrivo del maltempo, le temperature scenderanno leggermente al Sud, mentre al Nord potrebbero intervenire venti di Grecale a mitigare la stagnazione dell’aria inquinata.

Previsioni Meteo

Lunedì 13 ottobre – Nord: qualche nube in più ma tempo stabile. Centro: soleggiato e mite. Sud: primi rovesci pomeridiani in Sardegna.

Martedì 14 ottobre – Nord: poco nuvoloso e clima mite. Centro: tempo stabile e caldo. Sud: molte nubi su Sicilia e Sardegna con piogge, soleggiato altrove.

Mercoledì 15 ottobre – Nord: piogge sui settori alpini, più sole altrove. Centro: rovesci sparsi sul Lazio. Sud: maltempo diffuso con piogge e temporali intensi.

Tendenza – Persistenza del vortice ciclonico al Sud con forte maltempo, mentre il Nord resterà sotto l’influenza dell’alta pressione e di condizioni stabili.