Edwige Fenech difende la libertà delle donne dopo le critiche di Marcella Bella: L'età è un valore, non un limite

Edwige Fenech ha risposto con eleganza e fermezza alle parole di Marcella Bella, che a Ballando con le stelle aveva espresso commenti critici sul tema dell’età. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera su Rai1, l’attrice e produttrice — icona del cinema italiano degli anni Settanta — ha voluto lanciare un messaggio forte e solidale in difesa delle donne.

“Le donne devono essere libere di scegliere senza farsi condizionare. È maleducato dire a una signora che è ‘di una certa età’: lo posso dire io di me stessa, ma non accettarlo da altri”, ha dichiarato la Fenech, sottolineando l’importanza del rispetto e della libertà personale. Un pensiero che estende a tutto il mondo dello spettacolo e alla rappresentazione femminile: “Mi auguro che anche in Italia si valorizzino le donne mature come in America. L’età regala profondità, verità e spessore ai personaggi”.

L’attrice ha affrontato anche un tema delicato come quello delle molestie nel mondo del cinema, ricordando un episodio vissuto da giovane: “Non ho mai denunciato perché avevo circa 20 anni e la persona che si è comportata in modo scorretto era estremamente famosa. Accadde durante un provino, eravamo solo io e lui. A quell’epoca era difficile dire la verità, nessuno mi avrebbe creduta: era come Davide contro Golia”.

Oggi la libertà per Edwige Fenech passa anche attraverso la danza, una passione riscoperta dopo la partecipazione a Ballando con le stelle: “Da allora prendo lezioni due volte a settimana. Non per gareggiare o esibirmi, ma per me stessa. Ballare mi fa sentire viva, libera, leggera”.

Dalla sua nuova vita in Portogallo, dove vive accanto al figlio e ai nipoti, l’attrice racconta di aver trovato un equilibrio diverso: “La danza mi regala energia e buonumore. Quando ballo, torno ragazza — ma con la serenità che solo l’età ti dà”.