Lino Banfi: Edwige Fenech mi fece perdere la testa

Lino Banfi, icona della commedia italiana, ha condiviso un aneddoto riguardante la sua collaborazione con Edwige Fenech durante le riprese di un film. Ospite dell'ottava puntata di "Ciao Maschio", condotta da Nunzia De Girolamo e in onda domani su Rai1, Banfi ha raccontato un episodio che evidenzia la professionalità e il rispetto sul set.

Alla domanda su come riuscisse a resistere alle tentazioni lavorando con donne affascinanti dello spettacolo, Banfi ha risposto: "Non è stato facile. Ricordo una scena con Edwige Fenech in cui dovevo toccarle il seno e poi avvicinarla a me. In quel momento ho provato sensazioni che ogni uomo potrebbe sentire. Per mantenere il rispetto, mi sono ritratto e ho detto: 'Scusa, Edwige'. Lei ha risposto: 'Lino, sei un gentiluomo'. Questa frase mi ha fatto perdere ancora di più la testa. Non è semplice toccare una parte del corpo di un'attrice senza avere una reazione."

Questo racconto sottolinea l'importanza del rispetto reciproco tra attori, anche in situazioni potenzialmente imbarazzanti. La collaborazione tra Banfi e Fenech ha segnato un'epoca del cinema italiano, contribuendo al successo di numerose commedie degli anni '70 e '80.

La puntata di "Ciao Maschio" offrirà ulteriori approfondimenti sulla carriera di Lino Banfi e sulle sue esperienze nel mondo dello spettacolo. Un'occasione per rivivere momenti significativi del cinema italiano attraverso le parole di uno dei suoi protagonisti più amati.