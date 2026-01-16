Madonna sostiene le proteste in Iran e difende la libertà delle donne

Madonna interviene sulle proteste in Iran con un messaggio di sostegno alle donne e al popolo iraniano, ricordando il valore della libertà e denunciando le restrizioni imposte dal regime di Teheran.

Dalle sue vacanze in Marocco, Madonna ha scelto di rivolgersi pubblicamente al popolo iraniano con un messaggio carico di partecipazione. La cantante ha espresso vicinanza a chi, in Iran, sta affrontando una lotta che considera necessaria per ottenere diritti fondamentali e dignità.

L’artista ha invitato a non arrendersi, sottolineando il coraggio di chi continua a manifestare pur consapevole dei rischi. Nel suo intervento ha ricordato come la libertà venga spesso data per scontata, anche da chi, come lei, può viaggiare senza restrizioni e vivere senza imposizioni.

Madonna ha elencato gesti quotidiani che altrove sono normali: scegliere come vestirsi, muoversi liberamente, parlare senza paura, esprimersi attraverso l’arte e la spiritualità. Diritti che, ha ribadito, alle donne iraniane vengono negati, rendendo la loro condizione un simbolo di oppressione e resistenza.

La popstar ha poi allargato lo sguardo alla storia dell’Iran, ricordando come il Paese non abbia conosciuto una vera libertà per lunghi periodi. Pur ammettendo di non poter comprendere fino in fondo le sofferenze vissute, ha dichiarato di sentirsi vicina al popolo iraniano.

Nel suo messaggio ha chiesto che le voci dei manifestanti vengano ascoltate e che la comunità internazionale non resti indifferente. Il suo sostegno si è tradotto in un appello a continuare la lotta per un Iran libero, affidando parole di incoraggiamento a chi continua a esporsi in prima persona.