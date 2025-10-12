Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi Milly Carlucci, Giorgio Panariello, Annalisa ed Edoardo Leo
La puntata di oggi, domenica 12 ottobre, di “Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio promette un ricco parterre di ospiti, in diretta dalle 19.30 sul canale Nove. Tra i protagonisti della serata figurano Milly Carlucci, Giorgio Panariello, Annalisa ed Edoardo Leo.
Milly Carlucci approda per la prima volta sul Nove, in veste di conduttrice e direttrice artistica di “Ballando con le stelle”, lo storico show di Rai 1 che celebra quest’anno la sua ventesima edizione. Con lei, anche Giorgio Panariello, che presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale “E se domani…”.
Leggi anche Richard Gere a Che Tempo Che Fa: Trump è strano ma furbo
Annalisa, la cantante italiana più certificata del momento, si esibirà dal vivo con brani tratti dal suo ultimo album “Ma io sono fuoco”, anticipando la tournée “Capitolo I” che prenderà il via nei principali palasport a partire da novembre.
In studio anche Edoardo Leo, protagonista del film “Per te” di Alessandro Aronadio, ispirato alla vera storia di Mattia Piccoli. Spazio poi alla cultura e all’attualità con Aldo Cazzullo, autore del volume “Francesco. Il primo italiano”, e con Gianrico Carofiglio, che presenterà il suo saggio “Con parole precise”.
Completano la puntata Roberto Burioni, Antonio Di Bella, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Nello Scavo, che porteranno le loro analisi sui temi di attualità.
Come da tradizione, la serata proseguirà con “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”, insieme a Nino Frassica, Mara Maionchi, Paola Iezzi, Cristiano Malgioglio, Enzo Iacchetti, Ubaldo Pantani, Giacomo Poretti, Francesco Paolantoni, Giobbe Covatta, Roberta Tagliavini, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.