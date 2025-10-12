Tragedia a Moncalieri: neonata trovata senza vita nel lettino, inutili i soccorsi

Una bambina di pochi mesi è morta nel pomeriggio di oggi a Moncalieri, in provincia di Torino. La piccola è stata trovata priva di sensi nel lettino e, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, non è stato possibile salvarla.

Secondo le prime informazioni, intorno alle 18 il padre avrebbe lanciato l’allarme dopo aver scoperto la figlia in arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione prima di trasferire la piccola in codice rosso all’ospedale di Torino.

Nonostante gli sforzi dei medici, la neonata è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso e stabilire se possa essersi trattato di un malore improvviso o di altre circostanze.