Neonata trovata senza vita a Villa Pamphili: forse è stata strangolata

Un tragico mistero scuote Roma: una neonata di circa sei mesi è stata trovata senza vita a Villa Pamphili, con ipotesi di strangolamento. La scoperta ha lasciato la città sgomenta, mentre le indagini si concentrano sull’identità della piccola e sulla possibile relazione con la donna trovata nelle vicinanze. Un caso inquietante che solleva molte domande e richiede risposte immediate per fare luce su questa dolorosa vicenda.

Un tragico ritrovamento ha scosso Roma sabato pomeriggio: una neonata di circa sei mesi è stata trovata senza vita a Villa Pamphili. Al momento, gli inquirenti ipotizzano che la piccola possa essere stata uccisa, soffocata. Questo è il principale scenario emerso dall'autopsia effettuata ieri.

La ricerca di risposte sull'identità della neonata e sulla possibile parentela con la donna rinvenuta a breve distanza da lei, anch'essa priva di vita, è al centro delle indagini. Gli inquirenti attendono nelle prossime ore i risultati dell'esame del DNA, che potrebbero chiarire se le due vittime fossero legate da un vincolo familiare.

Leggi anche Neonata trasportata illegalmente dal Marocco all'Italia per essere venduta: quattro arresti a Torino

La donna ritrovata nella stessa area, coperta da un sacco, presenta alcuni tatuaggi distintivi, tra cui uno con un teschio su un surf e un altro floreale. L'autopsia sulla donna non ha rivelato lesioni esterne evidenti, lasciando gli investigatori in attesa di ulteriori indagini per chiarire le cause della sua morte.

Intanto, le autorità competenti continuano a lavorare per fare luce su questo misterioso caso. A Roma si è tenuta una riunione tra i vertici della Procura, il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, il PM Antonio Verdi e i responsabili della Squadra Mobile, per fare il punto sulla situazione e definire i prossimi passi.