Tragedia a Bergamo: 14enne trovata senza vita nell'ex fabbrica Reggiani

Una tragica scoperta scuote Bergamo: una ragazzina di 14 anni, scomparsa da mercoledì, è stata trovata senza vita nell’area dismessa della ex fabbrica Reggiani. La giovane, di origini dell’Est Europa, viveva con la famiglia nei dintorni e la sua scomparsa aveva suscitato grande preoccupazione. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica perdita. È un episodio che lascia tutti sgomenti e in cerca di risposte.