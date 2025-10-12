Maneskin, reunion a sorpresa al concerto romano di Damiano David

I Maneskin tornano insieme, almeno per una notte. Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno sorpreso i fan presentandosi tra il pubblico della prima data romana del tour solista di Damiano David, al Palazzo dello Sport di Roma. Un gesto inaspettato che ha subito acceso l’entusiasmo dei presenti e riacceso le speranze di un possibile ritorno della band al completo.

I tre musicisti sono stati avvistati e fotografati sotto il palco poco prima dell’inizio dello spettacolo, mentre applaudivano e sostenevano il loro ex frontman, impegnato nel suo primo tour mondiale da solista. L’atmosfera, già carica di emozione, si è trasformata in un momento di celebrazione collettiva per i fan della band che li hanno visti esplodere nel successo internazionale negli ultimi anni.

Anche se non si è trattato di una reunion ufficiale sul palco, la presenza dei tre ex compagni al concerto di Damiano ha avuto un forte valore simbolico. In un periodo segnato da voci insistenti su un possibile ritorno dei Maneskin, questa apparizione congiunta alimenta l’attesa e la curiosità sul futuro della band romana.

L’immagine dei quattro, di nuovo insieme – seppure solo tra il pubblico – è bastata per scatenare la rete e riportare il nome dei Maneskin ai vertici delle tendenze social, confermando ancora una volta il loro impatto nella scena musicale italiana e internazionale.