Maneskin, reunion sempre più vicina? Damiano: Siamo cresciuti, ora ci capiamo meglio

I Maneskin potrebbero presto tornare insieme, e i segnali sono più forti che mai. Damiano David, frontman del gruppo, ha lasciato intendere che la reunion è sempre più vicina, sottolineando come siano cresciuti e ora si capiscano meglio. Dopo il successo del suo album solista, Funny Little Fears, l’artista apre a un possibile ritorno della band, alimentando le speranze dei fan e lasciando tutti con il fiato sospeso. La prossima stagione potrebbe riservare grandi sorprese.

I Maneskin potrebbero presto tornare insieme. A riaccendere le speranze dei fan è Damiano David, frontman del gruppo, che in una recente intervista rilasciata alla rivista britannica New Musical Express ha lasciato intendere che una reunion non è affatto esclusa.

L’artista, che ha da poco lanciato il suo primo album da solista intitolato Funny Little Fears, ha spiegato che il tempo trascorso lontano dalla band gli ha permesso di conoscersi meglio. “Ora so molto meglio di cosa ho bisogno e so che anche per loro è così. Comprendono meglio le proprie esigenze. Siamo cresciuti”, ha dichiarato.

Leggi anche Damiano David presenta il suo primo album solista e annuncia: Quando tornerò con i Maneskin sarò un artista migliore

Alla domanda su quali siano le condizioni per un possibile ritorno in studio con i Maneskin, Damiano ha risposto con chiarezza: “Dobbiamo essere tutti ben riposati. E penso che dovremmo fare qualcosa che sentiamo davvero, che non sembri affatto un lavoro”.

Un cambiamento importante, secondo il cantante, riguarda anche la comunicazione all’interno del gruppo. “Possiamo comunicare meglio tra noi e mantenere ogni cosa fattibile e sana”, ha aggiunto, facendo intuire che le basi per ricominciare a lavorare insieme ci sono tutte.

Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, le parole di Damiano fanno sperare in un ritorno dei Maneskin sulla scena musicale con un nuovo spirito e maggiore consapevolezza.