Bari, fratello e sorella muoiono nell'incendio di casa a Cassano delle Murge

Tragedia nella serata di ieri a Cassano delle Murge, in provincia di Bari, dove un incendio divampato in un’abitazione ha provocato la morte di due fratelli.

Le vittime si chiamavano Rosa e Vito Coppi, avevano rispettivamente 33 e 38 anni. I loro corpi sono stati trovati carbonizzati all’interno della palazzina situata in corso Vittorio Emanuele. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo impossibile ogni tentativo di salvataggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Non è ancora noto cosa abbia innescato il rogo, ma si stanno vagliando tutte le ipotesi, compresa quella accidentale.

La comunità è sotto shock per quanto accaduto, mentre proseguono i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.