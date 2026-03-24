Hbo svela Hogwarts nella nuova serie di Harry Potter

Hbo mostra Hogwarts nella nuova serie di Harry Potter per rilanciare la saga con un cast inedito. L’immagine diffusa anticipa il trailer e rivela il giovane protagonista sul campo di Quidditch con divisa e numero 7.

Arriva la prima immagine ufficiale della nuova serie tv dedicata a Harry Potter. Hbo ha pubblicato uno scatto che offre un’anteprima della scuola di magia destinata a tornare protagonista nel reboot televisivo tratto dai romanzi di J.K. Rowling.

Nella foto si vede il giovane Harry, interpretato da Dominic McLaughlin, ripreso di spalle mentre si dirige verso il campo da Quidditch. Indossa un mantello rosso e oro con il cognome e il numero 7, mentre davanti a lui altri studenti entrano nell’arena decorata con i colori di Grifondoro e Tassorosso.

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La nuova Hogwarts porta la firma della production designer Mara LePere-Schloop, già al lavoro su produzioni come “Intervista con il vampiro” e “Pachinko”. Le riprese sono in corso ai Warner Bros. Studios di Leavesden, nel Regno Unito, lo stesso complesso utilizzato per i film originali.

Il cast riunisce nuovi volti e attori affermati. Oltre a McLaughlin, ci sono Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley e Arabella Stanton in quello di Hermione Granger. Tra gli adulti spiccano John Lithgow come Albus Dumbledore, Janet McTeer nei panni di Minerva McGonagall, Paapa Essiedu come Severus Piton e Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid.

Alla guida del progetto ci sono la showrunner Francesca Gardiner e il regista Mark Mylod. Tra i produttori esecutivi figurano la stessa J.K. Rowling insieme a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman, già legato alla saga cinematografica.

La serie ripercorrerà la storia del giovane mago dalla scoperta dei suoi poteri fino all’arrivo a Hogwarts, tra nuove amicizie e il confronto con Lord Voldemort. L’obiettivo è adattare in forma seriale l’intero arco dei libri, riportando sullo schermo l’universo originale con un racconto più esteso.